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Правительство России продлило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов

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Правительство России до конца года продлило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов за пределы ЕАЭС.
Правительство России продлило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов
  • РИА Новости

Как заявила пресс-служба кабмина, квота составит составит 1,35 млн тонн.

«Правительство... приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она составит 1350 тыс. тонн. При экспорте металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее €100 за тонну, сверх этого — 5%, но не менее €290 за тонну. 

Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что таможенная подкомиссия одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 1 августа до конца 2022 года.

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