Правительство России продлило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов

Правительство России до конца года продлило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов за пределы ЕАЭС.

Как заявила пресс-служба кабмина, квота составит составит 1,35 млн тонн.

«Правительство... приняло решение продлить тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов чёрных металлов. Она будет действовать до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что она составит 1350 тыс. тонн. При экспорте металла в объёме квоты пошлина составит 5%, но не менее €100 за тонну, сверх этого — 5%, но не менее €290 за тонну.

Ранее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что таможенная подкомиссия одобрила продление тарифной квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов с 1 августа до конца 2022 года.