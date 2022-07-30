Власти Японии намерены сохранить доли в проекте «Сахалин-2»

Власти Японии намерены сохранить свои доли в проекте «Сахалин-2». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — приводит его слова телеканал NHK.

Хагиуда добавил, что в случае выхода Токио из проекта Россия лишь увеличит свои доходы.

30 июня российский президент Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ, заявил, что Токио необходимо продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями.