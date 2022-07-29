Аналитик Переславский высказался о стратегии Запада по ограничению цен на российскую нефть

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский прокомментировал известие о том, что страны G7 запланировали установить потолок цен на российскую нефть в декабре текущего года.

«На пальцах это выглядит просто: европейским странам и всем тем, кто присоединился к санкциям против России, запретят покупать нефть дороже определённой цены», — рассказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Однако Россия и так продаёт нефть ниже рынка, дисконт к Brent постоянно колеблется от $10 до $30 за баррель, отметил Переславский. К тому же Европа уже вводит частичное эмбарго на российское топливо.

«Итак, цены на нефть поднимутся, Россия будет спокойно продавать её в Азию, а Европе банально придётся переплачивать за новые контракты», — резюмировал Переславский.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.