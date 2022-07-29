военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Переславский высказался о стратегии Запада по ограничению цен на российскую нефть

Короткая ссылка
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский прокомментировал известие о том, что страны G7 запланировали установить потолок цен на российскую нефть в декабре текущего года.
Аналитик Переславский высказался о стратегии Запада по ограничению цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © mysticenergy

«На пальцах это выглядит просто: европейским странам и всем тем, кто присоединился к санкциям против России, запретят покупать нефть дороже определённой цены», — рассказал эксперт в беседе с «Российской газетой».

Однако Россия и так продаёт нефть ниже рынка, дисконт к Brent постоянно колеблется от $10 до $30 за баррель, отметил Переславский. К тому же Европа уже вводит частичное эмбарго на российское топливо.

«Итак, цены на нефть поднимутся, Россия будет спокойно продавать её в Азию, а Европе банально придётся переплачивать за новые контракты», — резюмировал Переславский.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить