Глава Минэнерго Австрии: зависимость страны от российского газа упала ниже 50%

Зависимость Австрии от поставок российского газа снизилась и составляет менее 50%. Об этом заявила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.

«Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до уровня менее 50%», — написала Гевесслер в Twitter.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности введения эмбарго на газ из России.

Он объяснил это зависимостью промышленности Австрии и Германии от российского газа.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова в беседе с RT прокомментировала это заявление.