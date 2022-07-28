Глава Минэнерго Австрии: зависимость страны от российского газа упала ниже 50%

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Зависимость Австрии от поставок российского газа снизилась и составляет менее 50%. Об этом заявила австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.
Глава Минэнерго Австрии: зависимость страны от российского газа упала ниже 50%
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«Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до уровня менее 50%», — написала Гевесслер в Twitter.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности введения эмбарго на газ из России.

Он объяснил это зависимостью промышленности Австрии и Германии от российского газа.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова в беседе с RT прокомментировала это заявление.

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