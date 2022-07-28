Аналитик Сафонова прокомментировала слова Нехаммера о невозможности эмбарго на газ из России

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Дарья Ускова
Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова в беседе с RT прокомментировала заявление канцлера Австрии Карла Нехаммера о невозможности введения эмбарго на газ из России.
Аналитик Сафонова прокомментировала слова Нехаммера о невозможности эмбарго на газ из России
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В условиях геополитической напряжённости, рисков введения эмбарго отмечается устойчивый тренд на востребованность и стабильный спрос на российские энергоресурсы на внешних рынках, отметила Сафонова.

По её словам, основной объём импорта трубопроводного газа в Европу осуществляется из России.

«Отмечу, что газопроводная система «Северный поток — 2», которая могла бы решить проблему с дефицитом голубого топлива в Европе, строилась именно для обеспечения стабильных поставок в страны Евросоюза», — рассказала аналитик.

Снятие наложенного моратория на сертификацию «Северного потока — 2» существенно бы улучшило ценовые ожидания и макроэкономическую ситуацию в странах Европы на фоне насыщения рынка более дешёвыми энергоресурсами, считает специалист.

Ранее канцлер Австрии заявил о невозможности введения эмбарго на газ из России.

Нехаммер объяснил это зависимостью промышленности Австрии и Германии от российского газа.

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