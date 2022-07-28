Власти Подмосковья: регион лидирует в сфере производства шоколада в России

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По результатам I квартала 2022 года Московская область заняла первое место в России по производству шоколада и продуктов, содержащих какао.
Власти Подмосковья: регион лидирует в сфере производства шоколада в России
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Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

«Общий объём выпуска шоколада и какаосодержащих изделий составил 45,57 тыс. т за I квартал нынешнего года. Это 20,5% общего объёма этого вида продукции, выпущенного в стране», — уточнил он.

Ранее «Москва 24» сообщила, что столица в четвёртый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов».

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