Власти Подмосковья: регион лидирует в сфере производства шоколада в России

По результатам I квартала 2022 года Московская область заняла первое место в России по производству шоколада и продуктов, содержащих какао.

Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

«Общий объём выпуска шоколада и какаосодержащих изделий составил 45,57 тыс. т за I квартал нынешнего года. Это 20,5% общего объёма этого вида продукции, выпущенного в стране», — уточнил он.

Ранее «Москва 24» сообщила, что столица в четвёртый раз стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов».