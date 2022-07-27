В ФРГ заявили о снижении потока газа по «Северному потоку» до 19,5% от максимальной мощности

Короткая ссылка
Поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
В ФРГ заявили о снижении потока газа по «Северному потоку» до 19,5% от максимальной мощности
  • Gettyimages.ru

«Поток газа по «Северному потоку» снижается и в настоящее время составляет 19,5% от максимальной мощности после объявленного на сегодня сокращения объёмов поставок», — цитирует ТАСС сообщение регулятора ФРГ.

Отмечается, что ситуация с газоснабжением в ФРГ напряжённая, нельзя исключать её дальнейшего ухудшения.

Ранее немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной пропускной способности.

Как сообщалось, банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа.

Кандидат технических наук Александр Власов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации с поставками газа в Германию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить