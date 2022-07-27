В ФРГ заявили о снижении потока газа по «Северному потоку» до 19,5% от максимальной мощности

Поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

«Поток газа по «Северному потоку» снижается и в настоящее время составляет 19,5% от максимальной мощности после объявленного на сегодня сокращения объёмов поставок», — цитирует ТАСС сообщение регулятора ФРГ.

Отмечается, что ситуация с газоснабжением в ФРГ напряжённая, нельзя исключать её дальнейшего ухудшения.

Ранее немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщил, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной пропускной способности.

Как сообщалось, банки Германии опасаются массовых дефолтов из-за ситуации с поставками российского газа.

Кандидат технических наук Александр Власов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации с поставками газа в Германию.