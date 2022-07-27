Немецкий оператор Gascade: поставки по «Северному потоку» упали до уровня 20% мощности

Немецкий газотранспортный оператор Gascade утверждает, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной пропускной способности.

По данным оператора, с 09:00 мск 27 июля 1,28 млн кубометров в час, или около 20% от максимальной пропускной способности «Северного потока», было транспортировано в соответствии с заявками.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

Регулятор ФРГ оценил ситуацию с поставками газа как напряжённую.