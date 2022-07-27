Поставки газа по «Северному потоку» 27 июля составят 20% от максимальной мощности

Российская компания «Газпром» с 27 июля снижает поставки газа по газопроводу «Северный поток».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поставки составят не более 20% от проектной мощности и не превысят 33 млн куб. м в сутки.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» о ситуации с газом в ЕС.