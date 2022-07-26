Express: Германию ждёт кошмарный сценарий из-за сокращения поставок российского газа

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Обозреватель британской газеты Express Чарли Брэдли считает, что Европу ждёт «кошмарный сценарий», после того как «Газпром» сделал заявление о сокращении транзита газа через «Северный поток».
Express: Германию ждёт кошмарный сценарий из-за сокращения поставок российского газа
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

Брэдли пишет, что Германия на фоне энергетического кризиса оказалась на пороге рецессии, а другие страны Европы «тоже готовятся к удару».

Федеральное сетевое агентство ФРГ 26 июля сообщило, что прокачка газа по «Северному потоку» составляет 40% от максимальной мощности газопровода, в настоящее время ситуация с газом в Германии является напряжённой, при этом безопасность поставок гарантирована.

25 июля «Газпром» заявил, что останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, поставки газа по КС «Портовая» будут составлять до 33 млн куб. м в сутки с 27 июля.

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