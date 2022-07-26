Министр энергетики Австрии Гевесслер заявила о поддержке Веной плана ЕК по экономии газа
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«Предложение Еврокомиссии идёт в верном направлении. Для Австрии, зависящей от российского газа, это крайне важно. Нам всё равно надо экономить. Если Россия прекратит поставки, то нам больше ничего не останется», — цитирует ТАСС Гевесслер.
Ранее польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша не намерена делиться газом с другими европейскими странами по предложению Еврокомиссии.