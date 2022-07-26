Министр энергетики Австрии Гевесслер заявила о поддержке Веной плана ЕК по экономии газа

Вена поддерживает предложение Еврокомиссии, направленное на сокращение потребления газа в Европейском союзе, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

«Предложение Еврокомиссии идёт в верном направлении. Для Австрии, зависящей от российского газа, это крайне важно. Нам всё равно надо экономить. Если Россия прекратит поставки, то нам больше ничего не останется», — цитирует ТАСС Гевесслер.

Ранее польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что Польша не намерена делиться газом с другими европейскими странами по предложению Еврокомиссии.