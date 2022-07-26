«Коммерсантъ»: ЕС наращивает импорт угля из Казахстана

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Казахстан за период с января по май поставил в страны Евросоюза 1,5 млн тонн угля. Это почти вдвое больше, чем за весь 2021 год. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», следует из данных Eurostat.
«Коммерсантъ»: ЕС наращивает импорт угля из Казахстана
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Отмечается, что на данный момент большая часть казахстанского угля была поставлена в ЕС по морю с перевалкой в портах России или Прибалтики — 782 тыс. тонн (240 тыс. тонн за весь 2021 год).

По железной дороге поставлено 635 тыс. тонн (540 тыс. тонн за весь 2021 год). Ещё 90 тыс. тонн казахстанского угля приехало в Германию по автодорогам.

Ранее сообщалось, что Германия с 1 августа может полностью прекратить поставки угля из России, а с 31 декабря — отказаться от российской нефти.

Также власти Великобритании внесли поправку в Положение об антироссийских санкциях, предполагающую запрет на импорт нефти, нефтепродуктов и угля из России.

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

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