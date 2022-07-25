В Siemens не увидели связи между обслуживанием турбин и сокращением поставок газа

Представитель Siemens Energy заявил, что компания не видит связи между обслуживанием турбин для «Северного потока» и сокращением поставок газа, которое анонсировали в «Газпроме».

Он отметил, что турбина, которую ранее отремонтировали в Канаде, будет отправлена в Россию, как только Москва предоставит необходимые ввозные таможенные документы.

«На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы», — приводит РИА Новости слова представителя немецкой компании.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что останавливают эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

в «Газпроме» сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.