В Siemens не увидели связи между обслуживанием турбин и сокращением поставок газа

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Представитель Siemens Energy заявил, что компания не видит связи между обслуживанием турбин для «Северного потока» и сокращением поставок газа, которое анонсировали в «Газпроме».
В Siemens не увидели связи между обслуживанием турбин и сокращением поставок газа
  • AP
  • © Michael Probst

Он отметил, что турбина, которую ранее отремонтировали в Канаде, будет отправлена в Россию, как только Москва предоставит необходимые ввозные таможенные документы.

«На данный момент мы таким образом не видим связи между турбиной и сокращением поставок газа, которые были имплементированы или анонсированы», — приводит РИА Новости слова представителя немецкой компании.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что останавливают эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая».

в «Газпроме» сообщили, что получили от компании Siemens документы от канадских властей, но остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании, решение которых важно для поставки турбины в Россию.

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