GIE: ФРГ нарастила закачку газа в ПХГ после возобновления работы «Северного потока»

Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы «Северного потока».

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отмечается, что со дня возобновления экспорта по «Северному потоку» темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7:00 мск).

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал ситуацию с поставками газа из России.

Он назвал «неубедительными» аргументы российской стороны о сокращении поставок газа по «Северному потоку» по техническим причинам.