В Nord Stream AG заявили об успешном завершении ремонта на обеих нитках «Северного потока»
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«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года», — говорится в заявлении.
Уточняется, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Ранее в Nord Stream заявили, что поставки газа по «Северному потоку» сейчас составляют около 30% мощности.