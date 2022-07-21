В Nord Stream AG заявили об успешном завершении ремонта на обеих нитках «Северного потока»

Короткая ссылка
Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что все запланированные ремонтные работы на обеих нитках газопровода «Северный поток» успешно завершены.
В Nord Stream AG заявили об успешном завершении ремонта на обеих нитках «Северного потока»
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Ранее в Nord Stream заявили, что поставки газа по «Северному потоку» сейчас составляют около 30% мощности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить