В Nord Stream AG заявили об успешном завершении ремонта на обеих нитках «Северного потока»

Компания-оператор Nord Stream AG заявила, что все запланированные ремонтные работы на обеих нитках газопровода «Северный поток» успешно завершены.

«Компания Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена 21 июля 2022 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Ранее в Nord Stream заявили, что поставки газа по «Северному потоку» сейчас составляют около 30% мощности.