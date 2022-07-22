Аналитик Деев рассказал о роли России на мировом рынке добычи золота

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал о роли России на мировом рынке золота.

В беседе с ФАН он напомнил, что доля России составляет 9%, а в структуре экспорта из страны золото занимает 3,5%. Как ожидается, экспорт может быть перенаправлен в такие страны, как КНР, Индия и Объединённые Арабские Эмираты.

«По ювелирным изделиям сложнее, так как в отличие от металла их приобретают далеко не все страны, а во многих государствах-покупателях крайне высокая конкуренция своих ювелирных компаний. Но наверняка отечественные производители ювелирных изделий смогут расширить долю присутствия на рынке в России, а также найти альтернативные каналы экспорта», — отметил Деев.

Он добавил, что Банк России остаётся основным покупателем золота.

Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Европейского союза против России, который включает также частичное эмбарго на золото.