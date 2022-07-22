Аналитик Шеин объяснил решение ЦБ продлить ограничения по выдаче наличной валюты

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Анастасия Белоусова
Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о вынужденном продлении Центробанком в сентябре ограничений по выдаче наличной валюты.
Аналитик Шеин объяснил решение ЦБ продлить ограничения по выдаче наличной валюты
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«ЦБ взял курс на девалютизацию российской экономики и банковской системы прежде всего. Мы видим последствия этого. Банки избавляются от активов, вводят комиссии, для того чтобы в иностранной валюте население не хранило деньги», — объяснил Шеин.

Он уточнил, что для обеспечения спроса на наличную валюту её нужно поставлять на рынок.

«Либо её должны продать те, кто держит её внутри России, либо нужно её завозить извне», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что ЦБ в сентябре будет вынужден продлить ограничения по выдаче наличной валюты.

С 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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