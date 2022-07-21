Япония не импортировала в июне нефть из России

Короткая ссылка
В июне Япония не импортировала нефть из России, однако нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Япония не импортировала в июне нефть из России
  • AP
  • © Hiro Komae

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики японского Минфина, в июне импорт СПГ вырос на 26,4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. При этом в Токио заплатили за него в 2,2 раза больше.

Поставки российского угля упали на 59,5%.

Власти Великобритании ранее внесли поправку в Положение об антироссийских санкциях, предполагающую запрет на импорт нефти, нефтепродуктов и угля из России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить