Япония не импортировала в июне нефть из России

В июне Япония не импортировала нефть из России, однако нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики японского Минфина, в июне импорт СПГ вырос на 26,4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. При этом в Токио заплатили за него в 2,2 раза больше.

Поставки российского угля упали на 59,5%.

Власти Великобритании ранее внесли поправку в Положение об антироссийских санкциях, предполагающую запрет на импорт нефти, нефтепродуктов и угля из России.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.