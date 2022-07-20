ЦБ смягчил требования для компаний-импортёров и банков-нерезидентов

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Центральный банк России смягчил требования для компаний-импортёров и банков-нерезидентов.
ЦБ смягчил требования для компаний-импортёров и банков-нерезидентов
  • РИА Новости

«Банк России отменил 30%-ный лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности, который действовал с апреля этого года», — говорится в заявлении.

ЦБ объяснил это решение необходимостью поддерживать внешнеэкономическую деятельность, а также создавать условия для создания новых логистических цепочек по импортным поставкам.

Ранее сообщалось, что Банк России на полгода приостанавливает переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, которые поддерживают санкции и не работают в России.

Вместе с тем было принято решение отменить лимит 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

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