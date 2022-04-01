ЦБ России приостановил переводы за рубеж со счетов физлиц из недружественных стран

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Банк России на полгода приостанавливает переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, которые поддерживают санкции и не работают в России.
ЦБ России приостановил переводы за рубеж со счетов физлиц из недружественных стран
  • РИА Новости

«Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на шесть месяцев», — говорится в сообщении регулятора.

На аналогичный срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Также Банк России смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц.

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