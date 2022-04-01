ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам для малого бизнеса

Банк России принял решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

«Ограничения сняты для таких контрактов стоимостью до $15 тыс. Полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры», — говорится на сайте регулятора.

Ранее Центробанк повысил лимит на денежные переводы для россиян за рубеж с $5 тыс. до $10 тыс. в месяц. Кроме того, возможность отправлять средства из России за границу получат граждане стран, не поддерживающих санкции.

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