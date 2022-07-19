США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88%

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Американский замминистра торговли Алан Эстевез заявил, что Соединённые Штаты сократили экспорт в Россию на 88% с конца февраля.
США с конца февраля сократили экспорт в Россию на 88%
  • Gettyimages.ru
  • © adamkaz

Об этом он сказал, выступая на слушаниях в конгрессе.

«В целом экспорт США в Россию сократился примерно на 88% в стоимостном выражении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года», — цитирует его РИА Новости.

Эстевез пояснил, что речь идёт об отчётном периоде с 24 февраля по 1 июля.

Ранее Министерство финансов США временно разрешило операции с бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и сняло санкции с «дочки» Альфа-банка в Казахстане.

Кроме того, Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

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