Минфин США вывел из-под санкций Gazprom Germania GmbH и Альфа-банк в Казахстане
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Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH можно осуществлять до 16 декабря 2022 года, говорится в заявлении.
Кроме того, сообщается, что санкции снимаются с дочернего предприятия Альфа-банка в Казахстане (JSC Alfa Bank).
Кроме того, Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.
Уточняется, что это касается продовольственных товаров для людей и животных, минеральных и органических удобрений, семян для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарств и медицинского оборудования.