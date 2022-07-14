Минфин США вывел из-под санкций Gazprom Germania GmbH и Альфа-банк в Казахстане

Министерство финансов США временно разрешило операции с бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и сняло санкции с «дочки» Альфа-банка в Казахстане, сообщили в ведомстве.

Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH можно осуществлять до 16 декабря 2022 года, говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что санкции снимаются с дочернего предприятия Альфа-банка в Казахстане (JSC Alfa Bank).

Кроме того, Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Уточняется, что это касается продовольственных товаров для людей и животных, минеральных и органических удобрений, семян для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарств и медицинского оборудования.