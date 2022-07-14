Минфин США вывел из-под санкций Gazprom Germania GmbH и Альфа-банк в Казахстане

Короткая ссылка
Министерство финансов США временно разрешило операции с бывшей «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и сняло санкции с «дочки» Альфа-банка в Казахстане, сообщили в ведомстве.
Минфин США вывел из-под санкций Gazprom Germania GmbH и Альфа-банк в Казахстане
  • Gettyimages.ru

Транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH можно осуществлять до 16 декабря 2022 года, говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что санкции снимаются с дочернего предприятия Альфа-банка в Казахстане (JSC Alfa Bank).

Кроме того, Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Уточняется, что это касается продовольственных товаров для людей и животных, минеральных и органических удобрений, семян для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарств и медицинского оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить