Money.pl: рост цен может вынудить поляков прекратить бойкот товаров из России

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Поляки, которые массово перестали покупать товары из России и Белоруссии после начала российской спецоперации на Украине, могут прекратить бойкот в случае роста цен.
Money.pl: рост цен может вынудить поляков прекратить бойкот товаров из России
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Об этом сообщил портал Money.pl.

Согласно опросам, 61% потребителей стараются избегать продукции из России и товаров производителей, которые продолжают деятельность на российском рынке.

В статье говорится, что текущие экономические проблемы могут заставить большинство жителей Польши передумать. 

Как заявила в беседе с Rzeczpospolita доктор кафедры маркетинга Академии Леона Козьминского Иоланта Ткачик, для многих достаточно репутации бренда, чтобы отказаться от него в случае необходимости.

«Тем не менее есть растущая группа потребителей, которые могут изменить поведение и адаптировать расходы в случае ухудшения конъюнктуры и роста цен», — подчеркнула она.

Ранее аналитики сообщили, что цены на продукты питания в магазинах Польши в июне выросли почти на 18% в годовом выражении.

7 июля польские фермеры организовали в Варшаве массовую акцию протеста против политики властей в области сельского хозяйства и в связи с растущей инфляцией. 

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