Подмосковье экспортировало пищевой продукции на сумму $800 млн за полгода

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Московская область по объёму экспорта готовых продуктов питания за полгода заняла шестое место среди регионов страны и второе — в ЦФО. Регион экспортировал продукции на $800 млн.
Подмосковье экспортировало пищевой продукции на сумму $800 млн за полгода
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

За шесть месяцев промышленные предприятия Подмосковья экспортировали продукции на $99,7 млн (14,3%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основные группы поставляемой за рубеж продукции — мясо, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки.

Агропромышленная продукция региона поставляется в 70 стран мира. Половина объёма экспорта приходится на страны СНГ.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму впервые с 2014 года провели посевную кампанию риса.

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