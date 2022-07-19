Подмосковье экспортировало пищевой продукции на сумму $800 млн за полгода

Московская область по объёму экспорта готовых продуктов питания за полгода заняла шестое место среди регионов страны и второе — в ЦФО. Регион экспортировал продукции на $800 млн.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

За шесть месяцев промышленные предприятия Подмосковья экспортировали продукции на $99,7 млн (14,3%) больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основные группы поставляемой за рубеж продукции — мясо, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки.

Агропромышленная продукция региона поставляется в 70 стран мира. Половина объёма экспорта приходится на страны СНГ.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму впервые с 2014 года провели посевную кампанию риса.