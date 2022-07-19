«Ъ»: ЦБ подготовил изменения в подходе к отнесению предприятий к малому и среднему бизнесу

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Центробанк России подготовил предложения по реформе подхода к отнесению предприятий к малому и среднему бизнесу.
«Ъ»: ЦБ подготовил изменения в подходе к отнесению предприятий к малому и среднему бизнесу
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — говорится в презентации ЦБ, с которой ознакомилось издание.

Как уточняется, регулятор хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд рублей.

Ограничения предлагается ввести и на общий объём кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд рублей.

Исключить из реестра предлагается МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49 до 20%, в том числе через ЗПИФ и управляющие компании.

Кроме того предложено убрать из реестра финансовых посредников и отказать в господдержке МФО.

Ранее сообщалось, что около 40% субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили поддержку в виде льготного кредитования и кредитных каникул. В этом году заявки на такие меры поддержки подали около 9 тыс. субъектов МСП из Подмосковья.

Также пресс-служба бизнес-омбудсмена Московской области сообщила, что за три месяца действия в регионе антикризисных программ льготного оборотного и инвестиционного кредитования бизнесмены и индивидуальные предприниматели заключили с банками 2,3 тыс. кредитных договоров на льготных условиях.

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