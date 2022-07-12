Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 20 млрд рублей
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».
В марте текущего года Банк России и правительство разработали и утвердили антикризисные программы, касающиеся льготного кредитования. Согласно им, МСП, самозанятые и ИП могут воспользоваться оборотными кредитами на срок до одного года и инвестиционными — до трёх лет.
Всего в Московской области бизнесу выдали 682 кредита на общую сумму 20,6 млрд рублей.
Ранее, как передаёт НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.