Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 20 млрд рублей

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Пресс-служба бизнес-омбудсмена Московской области сообщает, что за три месяца действия в регионе антикризисных программ льготного оборотного и инвестиционного кредитования бизнесмены и индивидуальные предприниматели заключили с банками 2,3 тыс. кредитных договоров на льготных условиях.
Предприниматели Подмосковья получили льготные кредиты на 20 млрд рублей
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Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

В марте текущего года Банк России и правительство разработали и утвердили антикризисные программы, касающиеся льготного кредитования. Согласно им, МСП, самозанятые и ИП могут воспользоваться оборотными кредитами на срок до одного года и инвестиционными — до трёх лет.

Всего в Московской области бизнесу выдали 682 кредита на общую сумму 20,6 млрд рублей.

Ранее, как передаёт НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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