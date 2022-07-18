Аналитик Кондратьев прокомментировал ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»
- globallookpress.com
- © Daniel Reinhardt/dpa
«Если мы говорим про запуск «Северного потока — 2», то на самом деле сертификация не обязательна, в таком опытном режиме это было проделано с «Северным потоком», Германия может получать газ по газопроводу, даже не имея полноценного решения о принятии его в постоянную эксплуатацию. Если такая необходимость возникла бы, то я думаю, что решение могло быть принято очень быстро», — подчеркнул аналитик.
По его словам, газопровод находится под давлением, поставки можно начать в течение нескольких часов в случае принятия решения.
Эксперт добавил, что экономически такое решение было бы выгодно для Германии.
Ранее в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии заявили, что считают неактуальным вопрос эксплуатации «Северного потока — 2», так как трубопровод не сертифицирован.
16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован.