Аналитик Кондратьев прокомментировал ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»

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Анастасия Румянцева
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2».
Аналитик Кондратьев прокомментировал ситуацию с сертификацией «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt/dpa

«Если мы говорим про запуск «Северного потока — 2», то на самом деле сертификация не обязательна, в таком опытном режиме это было проделано с «Северным потоком», Германия может получать газ по газопроводу, даже не имея полноценного решения о принятии его в постоянную эксплуатацию. Если такая необходимость возникла бы, то я думаю, что решение могло быть принято очень быстро», — подчеркнул аналитик.

По его словам, газопровод находится под давлением, поставки можно начать в течение нескольких часов в случае принятия решения.

Эксперт добавил, что экономически такое решение было бы выгодно для Германии. 

Ранее в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии заявили, что считают неактуальным вопрос эксплуатации «Северного потока — 2», так как трубопровод не сертифицирован. 

16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ, напомнил, что газ по «Северному потоку — 2» можно поставлять в Германию уже сегодня, газопровод находится под давлением, однако он не сертифицирован.

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