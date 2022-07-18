Аналитик Правосудов прокомментировал сообщения СМИ о цене энергетического кризиса в ЕС

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Дарья Ускова
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в беседе с RT заявление обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о том, что общий счёт за спасение европейского энергетического рынка этой зимой легко превысит $200 млрд.
Аналитик Правосудов прокомментировал сообщения СМИ о цене энергетического кризиса в ЕС
  • AFP
  • © Ina FASSBENDER

«Сейчас публикуется огромное количество оценок, и все они строятся на каких-то маловразумительных обоснованиях... Всё зависит от того, допустим, какая будет цена на нефть, на газ. Этого никто не знает», — рассказал аналитик.

По его словам, из-за введённых санкций происходит рост цен на энергоресурсы, от этого страдают потребители.

«Появилось сообщение о том, что в Польше не хватает угля, потому что они отказались от поставок российского угля. Они пытаются закупать где-то ещё, но это далеко везти и дорого. Население недовольно, что им не хватает угля», — добавил Правосудов.

Как отметил эксперт, дать точный прогноз по развитию ситуации вокруг энергетического кризиса Европы на данный момент невозможно.

Ранее обозреватель Bloomberg выразил мнение о том, что энергетический кризис в Европе обойдётся не менее чем в $200 млрд.

Как уточняет автор, эти расчёты не учитывают худшие варианты, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, а зима будет более холодной, чем обычно.

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