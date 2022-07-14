В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию с газом в Европе

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Сейчас заполняемость хранилищ порядка 60% в среднем в Европе, есть страны, где больше и где меньше. Проблему можно решить либо нормализацией отношений с Россией, либо можно идти по пути резкого сокращения потребления», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как считает Митрахович, Европе нужно задуматься, хочет ли она дальнейшей конфронтации с Москвой или всё-таки европейские страны пойдут на какие-то уступки.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.