FT: власти Украины пригрозили западным банкам исками из-за российской нефти
По его словам, соответствующие письма были направлены руководителям американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину.
Как сообщает ТАСС, аналогичные уведомления получили банк из США Citigroup и французская финансовая группа Credit Agricole. В них Киев попросил кредитные организации прекратить финансировать компании, торгующие российской нефтью или осуществляющие её транспортировку. Кроме того, банки должны продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.
Устенко отметил, что в противном случае Минюст Украины подаст иски против кредитных организаций в МУС после завершения текущего конфликта.
Ранее глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что власти страны будут взаимодействовать с нейтральными государствами группы G20, чтобы побудить их к введению санкций против России.
При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны так называемого глобального Юга, представленные в G20, не разделяют точку зрения стран группы G7 (в которую входит и Япония) о необходимости осуждения России и введения против неё санкций.