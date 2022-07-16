FT: власти Украины пригрозили западным банкам исками из-за российской нефти

Украинское правительство потребовало западные банки разорвать связи с компаниями, торгующими российской нефти, под угрозами исков в Международный уголовный суд (МУС), цитирует Financial Times советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олега Устенко.

По его словам, соответствующие письма были направлены руководителям американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину.

Как сообщает ТАСС, аналогичные уведомления получили банк из США Citigroup и французская финансовая группа Credit Agricole. В них Киев попросил кредитные организации прекратить финансировать компании, торгующие российской нефтью или осуществляющие её транспортировку. Кроме того, банки должны продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

Устенко отметил, что в противном случае Минюст Украины подаст иски против кредитных организаций в МУС после завершения текущего конфликта.

Ранее глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что власти страны будут взаимодействовать с нейтральными государствами группы G20, чтобы побудить их к введению санкций против России.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны так называемого глобального Юга, представленные в G20, не разделяют точку зрения стран группы G7 (в которую входит и Япония) о необходимости осуждения России и введения против неё санкций.