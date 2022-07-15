Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

По словам специалиста, цены на нефть снижаются во многом из-за опасения перехода глобальной экономики в рецессию.

«Обсуждается, что потребность в нефти уменьшится, а значит, сейчас уже начинают трейдеры избавляться от фьючерсов на нефть, пока они ещё дорогие, и оттого, что они массово начинают их продавать, соответственно, возникает эффект распродаж и цена снижается», — рассказал Юшков.

По этой причине, по мнению аналитика, цены снижаются уже сейчас, «хотя рецессия ещё не наступила».

«Сейчас центральные банки во всём мире планируют поднимать свои ставки рефинансирования, а это значит, что кредиты станут дороже, а, соответственно, промышленные предприятия будут сокращать выпуск своей продукции, перестанут развиваться, объёмы перевозок товаров снизятся и потребность в нефти тоже уменьшится. На этих настроениях цены снижаются», — объяснил он.

Ранее стало известно о том, что Соединённые Штаты и их союзники пока не приняли решение о том, какие именно ограничения цен на нефть из России ввести, но учитывают, что страна должна сохранять возможности производить и экспортировать нефть.