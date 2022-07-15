Аналитик Деев дал прогноз по ситуации на валютном рынке

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Дарья Ускова
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время.
Аналитик Деев дал прогноз по ситуации на валютном рынке
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По мнению специалиста, одними из ключевых факторов, влияющих на курс валют, станут решения российского правительства по бюджетному правилу и другим инструментам для достижения сбалансированного курса.

«Правительство в течение недели обсуждает параметры мер для того, чтобы со временем вернуть курс к уровню 70 рублей за доллар. Это нужно для пополнения бюджета и выравнивания финансовых показателей экспортёров», — пояснил Деев.

В случае введения соответствующих мер стоимость доллара в ближайшее время сможет вернуться к уровню 60—62 рубля, считает эксперт.

«В то же время к укреплению национальной валюты могут привести квартальные выплаты в бюджет в конце июля, так как в последнюю рабочую неделю месяца всегда выплачиваются повышенные объёмы акцизов и налогов в бюджет», — сообщил аналитик.

В целом ожидается, что стоимость доллара останется в рамках 58—60 рублей за единицу либо вырастет до 61—62 рублей, отметил он.

Ранее аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторы.

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