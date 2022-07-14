Экономист Финогенова рассказала о влияющих на укрепление рубля факторах

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с RT рассказала, какие факторы влияют на укрепление рубля.
Экономист Финогенова рассказала о влияющих на укрепление рубля факторах
  • Gettyimages.ru

«Курс евро упал, ничего удивительного в этом нет, потому что сейчас все расчёты за нефтепродукты производятся в рублях, следовательно, идёт укрепление рубля», — пояснила экономист.

Помимо этого, спрос на рубли стимулирует и конец налогового периода, добавила эксперт.

«Идёт рост бизнес-активности. Тренды импортозамещения начали постепенно набирать обороты, производственная активность растёт, несмотря на летние месяцы. Все эти факторы играют на руку рублю, рубль укрепляется по отношению к евро», — рассказала Финогенова.

Однако существующий тренд, по её мнению, не вечен, носит временный характер.

«Как правило, к концу года, в осенние периоды, в августе инфляция несколько увеличивается, ускоряется рост цен. Вполне вероятно, в такой момент как раз произойдёт корректировка», — отметила специалист.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT курс евро, который опустился ниже доллара впервые с 2002 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить