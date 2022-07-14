Экономист Финогенова рассказала о влияющих на укрепление рубля факторах

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с RT рассказала, какие факторы влияют на укрепление рубля.

«Курс евро упал, ничего удивительного в этом нет, потому что сейчас все расчёты за нефтепродукты производятся в рублях, следовательно, идёт укрепление рубля», — пояснила экономист.

Помимо этого, спрос на рубли стимулирует и конец налогового периода, добавила эксперт.

«Идёт рост бизнес-активности. Тренды импортозамещения начали постепенно набирать обороты, производственная активность растёт, несмотря на летние месяцы. Все эти факторы играют на руку рублю, рубль укрепляется по отношению к евро», — рассказала Финогенова.

Однако существующий тренд, по её мнению, не вечен, носит временный характер.

«Как правило, к концу года, в осенние периоды, в августе инфляция несколько увеличивается, ускоряется рост цен. Вполне вероятно, в такой момент как раз произойдёт корректировка», — отметила специалист.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT курс евро, который опустился ниже доллара впервые с 2002 года.