Экономист Беляев объяснил падение курса евро

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT курс евро, который опустился ниже доллара впервые с 2002 года.
Экономист Беляев объяснил падение курса евро
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По словам эксперта, в течение нескольких месяцев состояние экономики США и Западной Европы ухудшалось.

«Последней каплей стали пандемические события и то, что отрикошетили санкции и больно ударили по экономике США и Западной Европы», — отметил Беляев.

Он уточнил, что, по его мнению, удары по экономике США оказались менее болезненными, так как она «более устойчивая к такого рода шокам».

«Поэтому доллар падал в течение длительного времени и остановился в районе отметки 60 рублей. С евро история получилась похуже, потому что европейская экономика не столь устойчивая. Она пострадала больше, чем американская, это определило падение евро», — заключил экономист.

Курс европейской валюты опустился ниже доллара впервые с 2002 года.

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