Экономист Сафонов назвал причины снижения курса евро к доллару

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал возможные причины снижения курса евро к доллару.

«Снижение курса евро по отношению к курсу доллара обусловлено двумя факторами: ухудшение экономических параметров стран ЕС, а также более выгодные условия сбережения в долларах», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, ставка ФРС выше ставки ЕЦБ, и в таких условиях растёт спрос на доллар.

«Длительность этого тренда зависит от того, как скоро начнётся рецессия в США, и от возможности преодоления высокой инфляции в странах еврозоны», — добавил Сафонов.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.