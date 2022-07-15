Handelsblatt: страны ЕС не могут выработать общий план на случай дефицита газа

Короткая ссылка
Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать общий план действий на случай дефицита энергоносителей из-за санкций. Об этом в статье для издания Handelsblatt заявил обозреватель Кристоф Хэрварц .

«Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьёзными проблемами», — заявил Хэрварц.

По его словам, несмотря на возможный дефицит энергоносителей, страны не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом.

На настоящий момент страны ЕС в вопросах энергетики действуют по принципу «каждый сам за себя», что чревато негативными последствиями в виде дефицита топлива, заключил Хэрварц.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить