Handelsblatt: страны ЕС не могут выработать общий план на случай дефицита газа

Страны Евросоюза до сих пор не смогли согласовать общий план действий на случай дефицита энергоносителей из-за санкций. Об этом в статье для издания Handelsblatt заявил обозреватель Кристоф Хэрварц .

«Важно, чтобы члены Евросоюза сохранили солидарность. Если у них не получится этого, то некоторые страны, в том числе Германия, столкнутся с более серьёзными проблемами», — заявил Хэрварц.

По его словам, несмотря на возможный дефицит энергоносителей, страны не спешат заключать соглашения о солидарности друг с другом.

На настоящий момент страны ЕС в вопросах энергетики действуют по принципу «каждый сам за себя», что чревато негативными последствиями в виде дефицита топлива, заключил Хэрварц.

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