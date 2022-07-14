Глава Shell ван Берден допустил тяжёлую зиму в Европе из-за высоких цен на газ

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Глава международной нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден заявил, что европейские страны могут столкнуться с тяжёлой зимой из-за высоких цен на энергетику.
Глава Shell ван Берден допустил тяжёлую зиму в Европе из-за высоких цен на газ
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Мы столкнёмся с по-настоящему тяжёлой зимой в Европе. Цены будут расти, и в худшем случае нам придётся ввести нормирование (потребления газа. — RT)», — констатировал он.

В материале также отмечается, что европейские правительства и промышленность находятся в тяжёлом положении в связи с приостановкой поставок газа по важнейшему газопроводу «Северный поток», и пока неясно, когда они возобновятся.

Кроме того, агентство приводит данные о том, что за последний год цены на газ в Европе выросли более чем на 400%.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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