ЦБ России: в апреле — июне россияне купили валюту на бирже на 400 млрд рублей

В апреле — июне россияне купили валюту на бирже на 400 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансового рынка, подготовленном Банком России.

«Население за этот период приобрело валюту на бирже на 0,4 трлн рублей. За аналогичный период в предыдущие три года физические лица также покупали валюту, но в меньших объёмах — 0,05, 0,2 и 0,3 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно», — отмечается в материале ЦБ.

Также сообщается, что оборот торгов юанем на биржевом валютном рынке России в июне вырос до 11% против менее 1% в феврале.

Александр Сафонов, доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России, рассказал об особенностях инвестирования в юань.