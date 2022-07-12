ЦБ: оборот торгов юанем на биржевом валютном рынке в июне вырос до 11%

Короткая ссылка
Оборот торгов юанем на биржевом валютном рынке России в июне вырос до 11% против менее 1% в феврале. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» на сайте Банка России.
ЦБ: оборот торгов юанем на биржевом валютном рынке в июне вырос до 11%
  • Gettyimages.ru

«На валютном рынке продолжала расти доля торгов юанем. На биржевом — на торги юанем в июне пришлось 11% оборота (в апреле — 6%, в феврале — менее 1%), на внебиржевом — 8% (в апреле — 4%, в феврале — 1%)», — говорится в документе.

Отмечается, что рост предложения юаня обеспечивали экспортёры, нарастившие его долю в валютной выручке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить