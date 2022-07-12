ЦБ: оборот торгов юанем на биржевом валютном рынке в июне вырос до 11%

Оборот торгов юанем на биржевом валютном рынке России в июне вырос до 11% против менее 1% в феврале. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» на сайте Банка России.

«На валютном рынке продолжала расти доля торгов юанем. На биржевом — на торги юанем в июне пришлось 11% оборота (в апреле — 6%, в феврале — менее 1%), на внебиржевом — 8% (в апреле — 4%, в феврале — 1%)», — говорится в документе.

Отмечается, что рост предложения юаня обеспечивали экспортёры, нарастившие его долю в валютной выручке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и китайская стороны намерены нарастить использование рубля и юаня в своих расчётах.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.