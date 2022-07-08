Экономист Сафонов рассказал об особенностях инвестирования в юань

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Доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов рассказал об особенностях инвестирования в юань.
Экономист Сафонов рассказал об особенностях инвестирования в юань
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«Надо иметь в виду, что юань пока не имеет такой ликвидности, как доллар и евро. Кроме того, эта валюта в значительной степени подвержена управлению со стороны китайских властей, и спрогнозировать её динамику сложно, что является существенным риском», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в сложившихся условиях покупка юаня может представлять интерес до конца года — с точки зрения защиты сбережений, поскольку при росте спроса на юань его курс по отношению к доллару тоже будет расти.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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