В ЦБ заявили о наличии признаков стабилизации экономики России

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что в настоящий момент регулятор наблюдает признаки стабилизации экономики страны.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в своём видеоблоге.

«Пока можно говорить о том, что кризис развивается по более мягкой, пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны... Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Сейчас уже видим признаки стабилизации», — отметил Тремасов.

Он отметил, что данные Росстата говорят, что спад ВВП страны в апреле — мае составил около 3-4%, что, по его словам, «наверное, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо точечно настраивать меры поддержки отраслей экономики в условиях санкций.

В мае, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.