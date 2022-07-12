Аналитик Сафонова объяснила снижение цены на нефть марки Brent

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова в беседе с RT прокомментировала данные о том, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $102 за баррель.

По словам Сафоновой, цены на нефть реагируют на «информационные всплески» из-за отсутствия стабильности в мире.

«Безусловно, участники рынка обеспокоены и мировой рецессией, которая коснулась фондовых рынков, однако напрямую не задела пока нефтяной рынок. В этой связи дальнейшее снижение цен на нефть может быть связано именно с углублением кризисных явлений в мировой экономике», — пояснила аналитик.

Она отметила, что инвесторы реагируют на сообщения о введении США очередных санкций против Ирана.

Ограничения касаются международных компаний, которые содействуют экспорту нефтепродуктов из страны в Восточную Азию.

«В целом опасения, которые связаны с дальнейшим сокращением предложения на мировом рынке нефти, в ближайшей перспективе будут подталкивать цены в сторону роста», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что цена нефти Brent опустилась до $102.