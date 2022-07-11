Китайский эксперт Боцян спрогнозировал рост инфляции в мире из-за ограничения цен на нефть

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Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян спрогнозировал рост инфляции в мире в случае введения ограничения цен на российскую нефть, которое обсуждают западные страны.

Об этом он написал в статье для «Хуаньцю шибао».

Он не исключил, что в случае ограничения цен на нефть российская сторона в ответ сократит её добычу, в итоге США и Европе придётся иметь дело с возможным ростом цен на эти ресурсы.

Также Боцян заявил, что «эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения».

Эксперт добавил, что это ещё больше нарушит цепочку поставок энергоносителей в мире и спровоцирует «крайнюю волатильность цен на них». В результате может произойти рост глобальной инфляции и замедление восстановления экономики, заявил он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал очередным элементом психологической войны планы Запада ввести потолок цены на нефть из России.

До этого японский премьер Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждают страны G7, предусматривает снижение её стоимости вдвое.

Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с поставками российской нефти.

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