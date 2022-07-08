Песков: Россия не использует газ для политического давления
- РИА Новости
«Мы полностью отвергаем любые намёки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства», — заявил Песков.
Он также отметил, что российская сторона по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы.
«Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что страны Евросоюза примут общеевропейские, а не национальные меры в условиях сокращения поставок газа из России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу.