Песков: Россия не использует газ для политического давления

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не использует газ для политического давления на другие страны.
Песков: Россия не использует газ для политического давления
  • РИА Новости

«Мы полностью отвергаем любые намёки или прямые заявления о том, что российская сторона использует газ или нефть в качестве оружия политического давления. Это не так. Россия последовательно выполняет все свои обязательства», — заявил Песков.

Он также отметил, что российская сторона по-прежнему способна гарантировать полную энергетическую безопасность Европы.

«Россия способна гарантировать отсутствие зашкаливающих счетов за электричество, тепло и так далее, которые сейчас получают налогоплательщики в европейских странах», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что страны Евросоюза примут общеевропейские, а не национальные меры в условиях сокращения поставок газа из России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что страна выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов в Европу.

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