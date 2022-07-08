Guardian: Vitol намерен выйти из проекта «Восток ойл»

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Крупнейшая швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью, Vitol Group заявила о намерении выйти из проекта «Восток ойл», сообщает The Guardian со ссылкой на заявление компании.

«Vitol заявил, что согласился продать свою долю и находится в процессе завершения юридических формальностей», — говорится в материале, которого цитирует ТАСС.

В компании отметили, что Vitol сократил объёмы отгрузки российской нефти и нефтепродуктов примерно на 80% с января 2022 года и намерен продолжать сокращение этих объёмов до конца текущего года.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Vitol намерена к концу 2022 года полностью прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами. 

Объёмы российской нефти, обрабатываемой Vitol, существенно снизятся в II квартале текущего года по мере сокращения контрактных обязательств.

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