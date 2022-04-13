Bloomberg: Vitol Group намерена к концу 2022 года прекратить торговлю нефтью из России

Крупнейшая швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью, Vitol Group намерена к концу 2022 года полностью прекратить торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

Как пишет агентство, объёмы российской нефти, обрабатываемой Vitol, существенно снизятся в II квартале текущего года по мере сокращения контрактных обязательств. «Мы ожидаем, что это (торговля нефтью из России. — RT) будет завершено к концу 2022 года», — сказано в заявлении. Ранее стало известно, что крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals.