Bloomberg: Vitol Group намерена к концу 2022 года прекратить торговлю нефтью из России

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Крупнейшая швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью, Vitol Group намерена к концу 2022 года полностью прекратить торговлю российскими нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя компании.

Как пишет агентство, объёмы российской нефти, обрабатываемой Vitol, существенно снизятся в II квартале текущего года по мере сокращения контрактных обязательств.

«Мы ожидаем, что это (торговля нефтью из России. — RT) будет завершено к концу 2022 года», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals.

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