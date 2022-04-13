Bloomberg: Vitol Group намерена к концу 2022 года прекратить торговлю нефтью из России
Как пишет агентство, объёмы российской нефти, обрабатываемой Vitol, существенно снизятся в II квартале текущего года по мере сокращения контрактных обязательств.
«Мы ожидаем, что это (торговля нефтью из России. — RT) будет завершено к концу 2022 года», — сказано в заявлении.
Ранее стало известно, что крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals.