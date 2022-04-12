Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать российскую нефть

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Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals.
Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать российскую нефть
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, «индийская нефтяная корпорация IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти».

В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США призывают Индию не расширять объёмы импорта энергоносителей из России.

В марте посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия и Индия заинтересованы в расширении сотрудничества в вопросе поставок углеводородов.

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