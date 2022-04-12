Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать российскую нефть марки Urals.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечается, «индийская нефтяная корпорация IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти».

В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США призывают Индию не расширять объёмы импорта энергоносителей из России.

В марте посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия и Индия заинтересованы в расширении сотрудничества в вопросе поставок углеводородов.