Псаки: США призывают Индию не наращивать импорт энергоносителей из России

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США призывают Индию не расширять объёмы импорта энергоносителей из России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала визит заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха в Нью-Дели.

«Далип ясно дал понять своим партнерам в рамках этого визита, что, по нашему мнению, интересам Индии не отвечает ускорение или наращивание импорта российских энергоносителей и других сырьевых товаров», — приводит ТАСС слова Псаки на брифинге.

По её словам, США дали понять, что готовы стать партнёрами в сокращении их зависимости.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала Евросоюз обсудить запрет на поставки энергоносителей из России.

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