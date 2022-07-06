Глава регулятора ФРГ Мюллер не уверен, что ПХГ страны заполнят на 90% к ноябрю
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал во время посещения крупнейшего в ФРГ хранилища природного газа в Редене, пишет ТАСС.
Согласно поправкам к закону об энергетическом хозяйстве, операторы ПХГ в Германии должны постепенно заполнять хранилища.
К 1 октября они должны быть заполнены до 80%, к 1 ноября — до 90%.
«Пока неясно, будет ли эта цель достигнута», — сказал Мюллер.
Как рассказал ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек, Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.
Таблоид Bild отметил, что план Роберта Хабека по доставке сжиженного природного газа в Германию в целях обеспечения стабильного энергоснабжения страны предстоящей зимой проваливается.